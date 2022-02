Cala ancora l' incidenza del Covid in Italia    

(Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - L'indice Rt in Italia è pari a 0,93 al di sotto della soglia epidemica ed in calo rispetto allo 0,97 della precedente rilevazione. Inoltre si consolida il trend di diminuzione dell'settimanale pari a 1362 ogni 100mila abitanti contro 1823 della settimana precedente. È quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia ministero-Iss riunita per il monitoraggio settimanale. "Nel periodo 12 gennaio 2022 - 25 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 - 0,98), in diminuzione - spiega l'Iss - rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilita' basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 (0,88-0,9) al 25/01/2022 vs Rt=0,96 (0,94-0,99) al 18/01/2022". Si sottolinea però che "diverse Regioni/Province autonome hanno ...

l'incidenza settimanale dei casi di contagio, a livello nazionale, in Italia, passando da 1.823 (su 100mila abitanti) a 1.362. IN CALO INDICE DI TRASMISSIBILITA' E TERAPIE INTENSIVE Segno ...Scendono, a livello nazionale, l'incidenza settimanale dei casi di Covid - 19 e l'indice di ...anche il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti di area non critica. Per le ...AGI - L'indice Rt in Italia è pari a 0,93 al di sotto della soglia epidemica ed in calo rispetto allo 0,97 della precedente rilevazione. Inoltre si consolida il trend di diminuzione dell'incidenza ...Si tratta di un 25% in meno di contagi in una settimana. In quella ancora precedente erano stati 2.011. Per quanto riguarda i ricoveri, i dati confermano una riduzione, soprattutto per quanto riguarda ...