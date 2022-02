Cala ancora l'incidenza del Covid in Italia. Speranza: "I numeri migliorano" (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - L'indice Rt in Italia è pari a 0,93 al di sotto della soglia epidemica ed in calo rispetto allo 0,97 della precedente rilevazione. Inoltre si consolida il trend di diminuzione dell'incidenza settimanale pari a 1362 ogni 100mila abitanti contro 1823 della settimana precedente. È quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia ministero-Iss riunita per il monitoraggio settimanale. "Nel periodo 12 gennaio 2022 - 25 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 - 0,98), in diminuzione - spiega l'Iss - rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilita' basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 (0,88-0,9) al 25/01/2022 vs Rt=0,96 (0,94-0,99) al 18/01/2022". Si sottolinea però che "diverse Regioni/Province ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - L'indice Rt inè pari a 0,93 al di sotto della soglia epidemica ed in calo rispetto allo 0,97 della precedente rilevazione. Inoltre si consolida il trend di diminuzione dell'settimanale pari a 1362 ogni 100mila abitanti contro 1823 della settimana precedente. È quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia ministero-Iss riunita per il monitoraggio settimanale. "Nel periodo 12 gennaio 2022 - 25 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 - 0,98), in diminuzione - spiega l'Iss - rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilita' basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 (0,88-0,9) al 25/01/2022 vs Rt=0,96 (0,94-0,99) al 18/01/2022". Si sottolinea però che "diverse Regioni/Province ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scendono ancora, a livello nazionale, l'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 e l'indice di trasmissibilità Rt… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Cala ancora l'incidenza del #Covid in Italia - Tony969696 : RT @teddybeatlesday: io sto ancora pensando a quanto sia sbagliato tutto questo scusate non mi cala proprio che giusy ferreri sia così in a… - ilfoglio_it : Cade a picco la popolarità del segretario della Lega #Salvini e del capo politico del M5s #Conte. Cresce la fiducia… - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: Scendono ancora, a livello nazionale, l'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 e l'indice di trasmissibilità Rt. Cala… -