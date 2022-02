Cagliari | riecco Carboni | è risultato negativo al Covid 19

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Andrea, difensore del, festeggia sui social per essereal tampone Quale miglior regalo se non ricevere la notizia di essere, finalmente,al-19? Andrea, difensore del, festeggia così il suo compleanno e coglie l’occasione per ringraziare tutti per gli auguri ricevuti attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale. Il giocatore, a partire da domani, tornerà di nuovo a disposizione dello staff tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

