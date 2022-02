Cagliari, c’è l’accordo con il Fenerbache per Lykogiannis: i dettagli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lykogiannis è in uscita dal Cagliari. Trovato l’accordo con il Fenerbahce per il suo trasferimento Cagliari-Lykogiannis ormai è addio. Dopo il rifiuto del rinnovo, la scelta dell’esterno è quella di andare al Fenerbache con cui ha un accordo di due anni e mezzo. Ora le due squadre potrebbero trovare un accordo. I turchi all’assalto per liberarlo subito pagando anche un indennizzo al Cagliari. Manca solo sil sì di Giuli, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022)è in uscita dal. Trovatocon il Fenerbahce per il suo trasferimentoormai è addio. Dopo il rifiuto del rinnovo, la scelta dell’esterno è quella di andare alcon cui ha un accordo di due anni e mezzo. Ora le due squadre potrebbero trovare un accordo. I turchi all’assalto per liberarlo subito pagando anche un indennizzo al. Manca solo sil sì di Giuli, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

