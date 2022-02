Cagliari, buone notizie per Mazzarri: Carboni è negativo (Di venerdì 4 febbraio 2022) . Il tecnico rossoblù recupera il suo difensore Antivigilia di Atalanta-Cagliari: il Cagliari si è allenato agli ordini di mister Mazzarri la squadra si è allenata al Centro sportivo di Assemini. La seduta odierna è cominciata con un riscaldamento tecnico, poi esercitazioni su possesso palla e lavoro situazionale in funzione della gara di domenica. In chiusura di sessione una partitella giocata su campo ridotto. Andrea Carboni, negativo al Covid-19, ritornerà a disposizione dello staff tecnico a partire da domani, sabato 5, quando il gruppo si allenerà al mattino». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) . Il tecnico rossoblù recupera il suo difensore Antivigilia di Atalanta-: ilsi è allenato agli ordini di misterla squadra si è allenata al Centro sportivo di Assemini. La seduta odierna è cominciata con un riscaldamento tecnico, poi esercitazioni su possesso palla e lavoro situazionale in funzione della gara di domenica. In chiusura di sessione una partitella giocata su campo ridotto. Andreaal Covid-19, ritornerà a disposizione dello staff tecnico a partire da domani, sabato 5, quando il gruppo si allenerà al mattino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

