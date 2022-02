Bucci, Genova ha 8 mld da investire per piano Marshall 2.0 (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Per Genova abbiamo 6 miliardi già finanziati e ne aspettiamo altri due dal Recovery fund per i prossimi mesi: quindi in totale 8 miliardi di euro da spendere da qui al 2026". Lo ha sottolineato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Perabbiamo 6 miliardi già finanziati e ne aspettiamo altri due dal Recovery fund per i prossimi mesi: quindi in totale 8 miliardi di euro da spendere da qui al 2026". Lo ha sottolineato il ...

A Genova progetti estivi per i giovani già seguiti dai servizi socioeducativi del Comune di Genova. Lo ha deciso la giunta, su proposta del sindaco Marco Bucci, sentito il consigliere delegato alle Politiche Sociali Mario Baroni. Il ...

