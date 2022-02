Brutto incidente con il motorino: è morto il calciatore Marco Santeusanio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto Marco Santeunasio, fatale un incidente con il motorino. Il giovane giocava nelle Juniores Nazionali del Ligorna, aggregato anche alla prima squadra, in Serie D nel girone A. La conferma è arrivata anche dalla sua squadra, il Ligorna. “Nella notte di ieri è accaduto qualcosa che mai avremmo voluto comunicare. Uno dei nostri ragazzi, Marco Santeusanio, ci ha lasciati in seguito a un incidente tra Via Tortona e Via Toti. Oggi il Ligorna è come se avesse perso un figlio. La società è profondamente scossa e addolorata per la perdita di Marco, giocatore della Juniores Nazionale aggregato alla prima squadra in Serie D. In un momento così difficile la società si stringe calorosamente al nostro allenatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un lutto ha colpito il mondo del calcio. E’Santeunasio, fatale uncon il. Il giovane giocava nelle Juniores Nazionali del Ligorna, aggregato anche alla prima squadra, in Serie D nel girone A. La conferma è arrivata anche dalla sua squadra, il Ligorna. “Nella notte di ieri è accaduto qualcosa che mai avremmo voluto comunicare. Uno dei nostri ragazzi,, ci ha lasciati in seguito a untra Via Tortona e Via Toti. Oggi il Ligorna è come se avesse perso un figlio. La società è profondamente scossa e addolorata per la perdita di, giocatore della Juniores Nazionale aggregato alla prima squadra in Serie D. In un momento così difficile la società si stringe calorosamente al nostro allenatore ...

