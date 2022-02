Borsa: Europa resta pesante con Wall Street incerta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si confermano molto deboli i listini europei dopo l'avvio titubante di Wall Street. Milano e Francoforte segnano i maggiori cali (entrambe - 1,7%) mentre Parigi cede lo 0,80% e fa meglio Londra, fuori ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si confermano molto deboli i listini europei dopo l'avvio titubante di. Milano e Francoforte segnano i maggiori cali (entrambe - 1,7%) mentre Parigi cede lo 0,80% e fa meglio Londra, fuori ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa resta pesante con Wall Street incerta: Milano e Francoforte -1,7%, effetto spread anche su Poste - ETFWorld_it : GraniteShares quota 17 ETN in Borsa Italiana GraniteShares continua la sua espansione in Europa con il lancio di 1… - CatelliRossella : La Bce lascia i tassi fermi, il tasso principale a zero - Economia - ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa chiude in rosso, Parigi -1,54%, Londra -0,61%. Debole anche per Francoforte (-1,63%), più cauta Madri… -