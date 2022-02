BOOM! Belen e Mammucari conducono Le Iene. Saltato il ritorno di Alessia Marcuzzi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Belen Una coppia “che vale”. A pochi giorni dalla (ri)partenza, prevista per il prossimo mercoledì 9 febbraio, è stata sciolta la riserva sulla nuova conduzione de Le Iene. Come annunciato da Davide Maggio su Instagram, i conduttori del programma di Davide Parenti saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari. I due si ritrovano dopo aver condiviso il sabato sera di Canale 5 nella squadra di Tu si que vales. In passato poi hanno condotto insieme Scherzi a Parte e Sarabanda. Per il comico romano si tratta di un ritorno nel programma di Italia1. La notizia però è duplice: Belen arriva dopo il fallimento della trattativa con Alessia Marcuzzi. D’altronde, il ritorno lampo sarebbe stata una barzelletta. Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022)Una coppia “che vale”. A pochi giorni dalla (ri)partenza, prevista per il prossimo mercoledì 9 febbraio, è stata sciolta la riserva sulla nuova conduzione de Le. Come annunciato da Davide Maggio su Instagram, i conduttori del programma di Davide Parenti sarannoRodriguez e Teo. I due si ritrovano dopo aver condiviso il sabato sera di Canale 5 nella squadra di Tu si que vales. In passato poi hanno condotto insieme Scherzi a Parte e Sarabanda. Per il comico romano si tratta di unnel programma di Italia1. La notizia però è duplice:arriva dopo il fallimento della trattativa con. D’altronde, illampo sarebbe stata una barzelletta.

