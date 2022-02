Booker T | “Ronda è uguale a Goldberg | apprezzerà il wrestling col tempo e non solo per soldi”

(Di venerdì 4 febbraio 2022)Rousey ha fatto il suo debutto in WWE alla Royal Rumble (edizione 2018) dopo essere passata dal mondo dell’UFC. Avrebbe poi vinto il Raw Women’s Championship per detenerlo fino a WrestleMania 35 nel 2019. Dopo una pausa per la gravidanza, la Baddest Woman on the Planet è tornata in federazione.non è apparsa in scena per quasi tre anni mentre i fan perdevano ogni speranza di un suo ritorno. Tuttavia, ha scioccato il mondo quando è tornata durante il Women’s Royal Rumble match di quest’anno vincendo anche l’incontro eliminando Charlotte Flair. Il suo ritorno è stato accolto con una reazione contrastante da parte dei fan finora. Mentre parlava nel suo Hall Of Fame podcast,T ha discusso proprio del ritorno diin WWE. Ha paragonato lei a, spiegando come la Rousey ...

