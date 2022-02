Boltiere | nuovo direttivo per la Consulta delle Associazioni

(Di venerdì 4 febbraio 2022). Giovedì 3 febbraio 2022 presso il centro civico Aldo Moro disi è riunita l’assemblea delladi. L’oggetto dell’incontro riguardava l’elezione deldella neo ricostituita. Con delibera del consiglio comunale del 15 dicembre scorso, il regolamento di riferimento per la designazione del Presidente dellaera stato modificato, stabilendo la nomina del Presidente come scelta del Sindaco, il quale aveva comunque facoltà di effettuare un cambio della presidenza anche con il vecchio regolamento. Secondo, quindi, tale possibilità ilpresidente è stato nominato dal Sindaco in data 25 gennaio, ed è Andrea Regonesi. In ...

