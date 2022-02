Bologna | Morandi | «Sanremo? Anche gestire i rossoblù non è stato facile»

Advertising

Il cantante vive in una casa di campagna a San Lazzaro di Savena , alle porte di. Profilo Instagram :_official .A grande richiesta, si aggiungono due nuove date per lo show di Gianniin esclusiva nazionale al Teatro Duse di. La residency ' Stasera gioco in casa' andrà, quindi, in scena anche il 26 e il 27 febbraio 2022 (sabato alle ore 21, domenica alle 16). Le ...Direttamente dal palco di Sanremo 2022 dove è concorrente, Gianni Morandi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Qui ha parlato della sua esperienza da Presidente del Bologna, ruolo rivestito dal 2010 ...A grande richiesta, si aggiungono due nuove date per lo show di Gianni Morandi in esclusiva nazionale al Teatro Duse di Bologna. La residency ‘Stasera gioco in casa’ andrà, quindi, in scena anche il ...