Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti venerdì 4 febbraio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 8.957 nuovi, 28, 21.147 tamponi molecolari, 83 ricoverati in terapia intensiva, 1.349 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

La Campania si trova attualmente in zona gialla, come stabilito dal ministero della Salute. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 8.957 (*) di cui: Positivi all'antigenico: 6.751 Positivi ...