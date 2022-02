Bollette | Girotto | ' Comunità energetiche abbattono costi per tutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "Non solo la bolletta non subisce aumenti per incentivare lema ledivedranno delle diminuzioni grazie alleperché più energia rinnovabile si produce più si abbassa il prezzo all'ingrosso dell'elettricità. Abbassiamo così questo prezzo e facciamo calare duestrutturali che paghiamo spalmati nelledi: il costo dello sbilanciamento della rete, perché produzione e consumo avvengono nello stesso posto, e il costo delle infrastrutturazioni". Laenergetica, dunque, è una soluzione "che non solo fa risparmiare direttamente i membri dellaenergetica ma che fa risparmiare tutto il sistema Italia ed è comunque il ...