Blitz anti-droga tra Marigliano e Nola | 11 arresti Colpita la famiglia Filippini

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Smantellata piazza di spaccio in provincia di Napoli. Sono 11 le misure cautelari eseguite nella notte a, San Vitaliano, Somma Vesuviana,e a Roma. A condurre ill’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna su impulso della DDA.: 11 provvedimenti Nel mirino della Procura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Blitz anti-droga, 16 arresti in provincia di Enna - infoitinterno : Blitz anti droga ad Agira e Leonforte: sgominate due bande, 16 arresti - infoitinterno : Blitz anti-mafia all'alba, 38 arresti e altri 20 indagati. Le accuse: traffico di droga ed estorsione | Tarantobuon… - lasiciliait : Blitz anti droga ad Agira e Leonforte: sgominate due bande, 16 arresti - infoitinterno : Taranto, blitz anti-mafia all'alba. 38 arresti In evidenza -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz anti

... argomenta il pm Nicola Marini declinando le sue richieste al termine del processo con 17 imputati, a vario titolo, nato da- droga nel lontanissimo 2010. Si, dopo 12 anni si conclude in ...... che coordinano i lorodi protesta attraverso canali Telegram. Dall'analisi dei filmati ... Tutti episodio legati da un comune denominatore: esprimere la contrarietà alla vaccinazioneCovid. ...Nelle palazzine popolari di via Settetermini, com’era già avvenuto e avviene ancora anche nelle palazzine popolari del Penniniello a Torre Annunziata, spuntano decine di ostacoli che impediscono alle ...Blitz No-Vax alla sede del Pd di Reggio. Sul portone d’ingresso della Federazione di via Gandhi, sono comparsi cartelli contenenti frasi anti-vaccino, con un fotomontaggio del presidente della Regione ...