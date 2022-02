BIOLOGO TRINCA UCCISO DA COVID PIU’ LETALE DI ALTRI! Mentre era in Contatto coi PM su Denunce per Cure Ignorate (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Non accontentatevi delle piccole cose. Dio le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere metterete fuoco a tutta l’Italia!”Santa Caterina da Siena – Patrona d’Italia Oggi poco dopo le 15 è mancato all’ospedale di Perugia il dottor Franco TRINCA BIOLOGO Nutrizionista, specializzato in Scienza dell’Alimentazione. di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Addio carissimo Franco. Spero che le lacrime … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Non accontentatevi delle piccole cose. Dio le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere metterete fuoco a tutta l’Italia!”Santa Caterina da Siena – Patrona d’Italia Oggi poco dopo le 15 è mancato all’ospedale di Perugia il dottor FrancoNutrizionista, specializzato in Scienza dell’Alimentazione. di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Addio carissimo Franco. Spero che le lacrime … proviene da Database Italia.

Ultime Notizie dalla rete : BIOLOGO TRINCA MORTO IL BIOLOGO FRANCO TRINCA Scomparso il biologo Franco Trinca. Era ricoverato per una polmonite da covid - 19 all'ospedale di Perugia. L'articolo MORTO IL BIOLOGO FRANCO TRINCA proviene da ByoBlu - La TV dei ...

