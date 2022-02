BIOLOGO TRINCA UCCISO DA COVID ASSAI LETALE E SOSPETTO! Mentre era in Contatto coi PM su Denunce per Cure Ignorate (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Non accontentatevi delle piccole cose. Dio le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere metterete fuoco a tutta l’Italia!”Santa Caterina da Siena – Patrona d’Italia Oggi poco dopo le 15 è mancato all’ospedale di Perugia il dottor Franco TRINCA BIOLOGO Nutrizionista, specializzato in Scienza dell’Alimentazione. di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Addio carissimo Franco. Spero che le lacrime … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Non accontentatevi delle piccole cose. Dio le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere metterete fuoco a tutta l’Italia!”Santa Caterina da Siena – Patrona d’Italia Oggi poco dopo le 15 è mancato all’ospedale di Perugia il dottor FrancoNutrizionista, specializzato in Scienza dell’Alimentazione. di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Addio carissimo Franco. Spero che le lacrime … proviene da Database Italia.

Advertising

stanzaselvaggia : È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo,… - repubblica : Covid, morto Il biologo No Vax Franco Trinca - HuffPostItalia : Morto di Covid il biologo No Vax Franco Trinca Franco Trinca - MataGabry : RT @stanzaselvaggia: È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo, anc… - StefanoCorniani : RT @AlanPanassiti: È deceduto per polmonite da Covid il biologo nutrizionista #novax Franco #Trinca. Ha rifiutato fino all’ultimo, anche i… -