(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti, già Consigliera Comunale di, formalizza. “Ringrazioper aver, sin dal primo giorno dell’assunzione dell’incarico di commissario provinciale, incoraggiato la mia persona a riorganizzare il partito nel Sannio ed in città.conosce molto bene le problematiche della città e lo ha dimostrato nel corso dei 5 anni della precedente consiliatura. Le siamo grati, sin da ora, per aver messo a disposizione del partito le proprie competenze in ambito socio sanitario, al fine di arricchire un’azione programmatica che guardi alle necessità dei cittadini di. E’ proprio in città che avremo a breve altre ...

Advertising

anteprima24 : ** #Benevento, Pina #Pedà ufficializza l'adesione a Forza Italia ** - TV7Benevento : “Pina Pedà, già Consigliera Comunale di Benevento, formalizza l’adesione a Forza Italia. - - ottopagine : Rubano: 'Pina Pedà ufficializza l'ingresso in Forza Italia' #Benevento - FotoMonelloIt : @BettaVienDalMar @Luana_m89 Anche a Benevento c'era ' Gin ù zuzzus' . Oggi si chiama da Gino & Pina ;) -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Pina

anteprima24.it

La vicepresidente del Parlamento europeo,Picierno , ha sottolineato come quella fatta sia ... mostrata in questi giorni di trattative, che analizza Clemente Mastella , sindaco die ...Sala" di, e sarà dato spazio a recuperi di partiture dal Settecento Napoletano, alla ... n.6/2007 L'intero ciclo di concerti è dedicato alla memoria della cantante e artistaCIPRIANI. Si ...La città merita un laboratorio di idee. Aderiranno in molti, nel Sannio ed in città. Ne sono convinta e darò il mio contributo perché questo avvenga” – E’ quanto ha dichiarato Pina Pedà, già ...E' difficile non collegare l'esternazione 'originaria' di Antonio Verga (leggi su IlVaglio.it), presidente (uscente) del Conservatorio di Benevento intitolato a ... componente legata alla ...