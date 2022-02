Beckham e la dieta di Victoria: “Mangia le stesse cose ogni giorno da 25 anni” (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'ex centrocampista inglese rivela le particolari abitudini alimentari della moglie, l'ex cantante delle Spice Girls Leggi su golssip (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'ex centrocampista inglese rivela le particolari abitudini alimentari della moglie, l'ex cantante delle Spice Girls

Advertising

infoitcultura : David Beckham rivela la dieta di Victoria: tutti sconvolti, non è possibile - infoitcultura : La dieta di Victoria Beckham: «Mangia le stesse cose ogni giorno da 25 anni». Ecco cosa - Italia_Notizie : La dieta di Victoria Beckham: «Mangia le stesse cose ogni giorno da 25 anni». Ecco cosa - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Un po' maniacale, ma sicuramente con zero grassi: Victoria Beckham e la 'dieta' per restare in forma (spoilerata dal mari… - vogue_italia : Un po' maniacale, ma sicuramente con zero grassi: Victoria Beckham e la 'dieta' per restare in forma (spoilerata da… -