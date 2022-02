Beautiful | pericolo Thomas Forrester | rischia la vita? Situazione critica

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 febbraio 2022)non annoia mai, la soap regala tanti colpi di scena. Ecco cosa dobbiamo aspettarci nella puntata di oggi.protagonista. Il successo della soap americanaè incredibile. Da anni, la soap, riesce a coinvolgere il pubblico americano e quello italiano. Tagliano una linea che lega molte generazioni. L’appuntamento, poi, è fisso. Ogni settimana dalle 13:45 su Canale 5. Fonte Screen MediasetNell’ultimo periodo si è riacceso il finto triangolo amoroso che coinvolge Liam,e Hope. Nelle scorse puntate, Liam ha creduto che Hope avesse baciato. Ma non è stato così e il ragazzo, figlio di Bill Spencer, è stato tratto in errore da una prospettiva sbagliata. Infatti,ha baciato solo una bambola dalle sembianze della Logan e non lei ...