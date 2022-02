Basciano racconta a Delia cosa ha fatto con Sophie sotto le coperte (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alessandro Basciano racconto intimo a Delia Duran. Lui le ha raccontato cosa ha fatto sotto le coperte con Sophie. Come reagirà la modella? Alessandro Basciano si trovava in giardino quando è stato raggiunto da Delia Duran. I due si sono scambiati delle confidenze. O meglio: la moglie di Alex Belli ha fatto a Basciano delle domande intime sul suo rapporto con Sophie Codegoni. Intanto proprio Delia è stata la causa di un nuovo litigio tra i due fidanzati. Sophie ha raccontato che Alex le avrebbe detto che vorrebbe andare con la Duran. E Delia non si è messa certo da parte, raggiungendo Alessandro in ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alessandroracconto intimo aDuran. Lui le hatohalecon. Come reagirà la modella? Alessandrosi trovava in giardino quando è stato raggiunto daDuran. I due si sono scambiati delle confidenze. O meglio: la moglie di Alex Belli hadelle domande intime sul suo rapporto conCodegoni. Intanto proprioè stata la causa di un nuovo litigio tra i due fidanzati.hato che Alex le avrebbe detto che vorrebbe andare con la Duran. Enon si è messa certo da parte, raggiungendo Alessandro in ...

EvaEspo31491090 : Basciano che racconta la sua vita sessuale con Sophie e che per noi organizzano la litigata come li vogliamo chiama… - federica_199696 : RT @onordelvero2: J racconta a Basciano della canzone dedicatale da Barù #jerù - Arabella_88888 : RT @chiiia__01: Qualcuno ha il video in cui lulù racconta della scenata di basciano che ha prima tentato si aprire la porta rossa e poi vo… - chiiia__01 : RT @LGrullita: La galanteria questa sconosciuta. Basciano che racconta a Delia di aver avuto rapporti con sophie e nn diciamo i dettagli ch… - chiiia__01 : Qualcuno ha il video in cui lulù racconta della scenata di basciano che ha prima tentato si aprire la porta rossa… -