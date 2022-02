Azione Roma, Noemi Scopelliti a capo della segreteria (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sull’onda del successo alle scorse amministrative, con il voto che ha decretato, un po’ a sorpresa, la Lista Civica a supporto di Carlo Calenda sindaco, la più votata dai Romani, il partito di Azione continua a strutturarsi nella città e vede svolgersi domani, dalle 11, il primo congresso di Azione Roma. Primo atto del congresso sarà la nomina del segretario cittadino, che sarà una segretaria. La scelta degli iscritti al partito di Carlo Calenda, che sarà ufficializzata domani, per acclamAzione, è caduta su una donna. A capo della segreteria Romana di Azione sarà infatti l’imprenditrice Noemi Scopelliti. Reggina di nascita e Romana d’adozione, la 52enne ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sull’onda del successo alle scorse amministrative, con il voto che ha decretato, un po’ a sorpresa, la Lista Civica a supporto di Carlo Calenda sindaco, la più votata daini, il partito dicontinua a strutturarsi nella città e vede svolgersi domani, dalle 11, il primo congresso di. Primo atto del congresso sarà la nomina del segretario cittadino, che sarà una segretaria. La scelta degli iscritti al partito di Carlo Calenda, che sarà ufficializzata domani, per acclam, è caduta su una donna. Ana disarà infatti l’imprenditrice. Reggina di nascita ena d’adozione, la 52enne ...

