Aviaria, allevamento intensivo abbatte 300mila polli: dove ci porta il nostro sistema alimentare (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una nostra nuova indagine mostra l’abbattimento di 300 mila polli in un allevamento dove è stato registrato un focolaio di influenza Aviaria ad alta patogenicità, sottotipo H5N1. L’allevamento in questione si trova in provincia di Vicenza, proprio nella regione più colpita dal virus. Le immagini riprese dal nostro team investigativo grazie all’uso di un drone mostrano migliaia di polli raccolti con la pala di una ruspa e gettati in un container dove vengono ammassati fin quasi al bordo. Una volta riempito, il container viene sigillato e riempito di gas; ma prima che le operazioni finiscano passano circa 30 minuti, durante i quali gli animali provano stress e paura, e probabilmente anche dolore fisico dovuto allo schiacciamento. I focolai di influenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una nostra nuova indagine mostra l’abbattimento di 300 milain unè stato registrato un focolaio di influenzaad alta patogenicità, sottotipo H5N1. L’in questione si trova in provincia di Vicenza, proprio nella regione più colpita dal virus. Le immagini riprese dalteam investigativo grazie all’uso di un drone mostrano migliaia diraccolti con la pala di una ruspa e gettati in un containervengono ammassati fin quasi al bordo. Una volta riempito, il container viene sigillato e riempito di gas; ma prima che le operazioni finiscano passano circa 30 minuti, durante i quali gli animali provano stress e paura, e probabilmente anche dolore fisico dovuto allo schiacciamento. I focolai di influenza ...

