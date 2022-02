Austria | valanga travolge un gruppo di scialpinisti sui monti del Tirolo | 5 morti

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono 5 le vittime di unaavvenuta il 4 febbraio a Spiss, in, ine vicino al confine con la Svizzera. Sul posto si sono recati due elicotteri svizzeri e unoco di soccorso, nonché un elicottero della polizia. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, i servizi di emergenza stanno cercando eventuali altre vittime. Infatti all’inizio erano stati dichiarati 4e una persona dispersa. Quest’ultima è stata poi localizzata e recuperata dalla neve. Il medico d’urgenza è riuscito brevemente a rianimare il ferito che però è poi deceduto sul posto, informa la Tiroler Tageszeitung. L’incidente è avvenuto lontano dagli impianti di risalita e probabilmente ha interessato undi. Per il momento non ci sono ...

E' di cinque morti il bilancio di unache nel primo pomeriggio di oggi, veenrdì 4 febbraio, si è abbattuta su un gruppo di ... Dove si trova Spiss inSpiss è il comune più alto dell'...In Tirolo negli ultimi giorni registrate 13 valanghe leggi anchea La Thuile, travolti 2 sciatori: uno non ce l'ha fatta A Soelden, sul ghiacciaio di Rettenbach, un'altra slavina ha travolto ...A cura di Biagio Chiariello. È di cinque morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è abbattuta su un gruppo di escursionisti a Spiss, in Tirolo, in Austria.(ANSA) - BOLZANO, 04 FEB - Sale a cinque il numero delle vittime della valanga in Tirolo. La persona dispersa, nel pomeriggio, è stata localizzata e recuperata dalla neve. Il medico d'urgenza è ...