Auguri per la tua morte film stasera in tv 4 febbraio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022)per la tuaè ilin tv venerdì 42022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVper la tuain tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Happy Death Day USCITO IL: 9 novembre 2017 GENERE: Horror, Thriller ANNO: 2017 REGIA: Christopher Landon: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu, Donna DuPlantier DURATA: 96 Minutiper la tua...