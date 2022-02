Attivisti di Greenpeace tentano l’assalto al teatro Ariston poco prima dello show

Advertising

poliziadistato : I poliziotti Questura di Imperia sventano azione di protesta di 10 attivisti #Greenpeace a #Sanremo2022 Nei loro co… - LaCittaMetro : RT @OnlineMetropoli: Sanremo: polizia blocca la contestazione di attivisti di Greenpeace Volevano entrare nell'Ariston per un'azione di pr… - MassimoMarciano : RT @OnlineMetropoli: Sanremo: polizia blocca la contestazione di attivisti di Greenpeace Volevano entrare nell'Ariston per un'azione di pr… - CAvondet : La Stampa: “Assalto” di Greenpeace all'Ariston, la polizia identifica e denuncia dieci attivisti arrivati a Sanremo… - lupazzottu : RT @poliziadistato: I poliziotti Questura di Imperia sventano azione di protesta di 10 attivisti #Greenpeace a #Sanremo2022 Nei loro confro… -

Ultime Notizie dalla rete : Attivisti Greenpeace

Italia - prosegue - ha lanciato una cosidetta iniziativa dei cittadini europei che è un ... I nostrinon avevano alcuna intenzione di invadere il teatro o far rinviare il festival ...... ecco perchéha protestato davanti all'Ariston Ieri sera, poco prima dell'inizio della terza serata del Festival di Sanremo ( leggi l'anticipazione ), attiviste edi..."Greenpeace Italia – prosegue – ha lanciato una cosidetta ... responsabili della crisi climatica e fortemente dipendenti da fonti fossili. I nostri attivisti non avevano alcuna intenzione di invadere ...Per l'associazione è ora di vietare le pubblicità e le sponsorizzazioni delle aziende dei combustibili fossili. Il greenwashing di Eni fa discutere anche al Festival di Sanremo. Prima che iniziasse la ...