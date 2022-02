Atletica: Meeting Berlino. Jacobs torna alla grande, 6'51 nei 60 metri (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'olimpionico azzurro debutta sfiorando il suo record italiano di specialità Berlino (GERMANIA) - Bentornato, Marcell Jacobs. È un inizio promettente per il campione olimpico che trionfa nei 60 metri ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'olimpionico azzurro debutta sfiorando il suo record italiano di specialità(GERMANIA) - Bento, Marcell. È un inizio promettente per il campione olimpico che trionfa nei 60...

