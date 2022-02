Atletica | Jacobs domina i 60 metri di Berlino | «Cercherò di onorare in ogni gara il mio titolo»

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcellstupisce ancora. Oggi, 4 febbraio, ha vinto ladei 60dicorrendo in 6?51. L’olimpionico medaglia d’oro ai 100 e 4×100 di Tokyo 2020 ha battuto l’ivoriano Cissé e il francese Vicaut. «Obiettivo abbastanza raggiunto», è il primo commento a caldo del campione. «Volevo fare un tempo vicino ai 6?50. Prima della batteria avevo un po’ di tensione, poi è passata e ora il mio obiettivo in questa prima parte di stagione, quella indoor, è di migliorare il primato europeo dei 60. Poidiinilche mi sono guadagnato: sono tornato, e sono lo stesso di sempre, seguitemi», ha detto. February 4, 2022 Foto in copertina di repertorio: EPA/CHRISTIAN BRUNA Leggi anche: La ...

Eurosport_IT : JACOBS RITORNA CON UNA VITTORIA! ?? A Berlino l'azzurro si prende la finale dei 60m con il tempo di 6.51! ???????????… - SkyTG24 : Atletica, Jacobs vince la gara dei 60 metri a Berlino in 6'51 - repubblica : Atletica, Jacobs vince la batteria nei 60 metri al rientro in gara dopo i trionfi di Tokyo - andrea_piazzese : RT @atleticaitalia: #atletica MARCELL JACOBS 6.51!!!! VITTORIA A BERLINO ?? ???? l'azzurro a soli quattro centesimi dal record italiano dei 6… - faustacu : RT @Eurosport_IT: JACOBS RITORNA CON UNA VITTORIA! ?? A Berlino l'azzurro si prende la finale dei 60m con il tempo di 6.51! ??????????? #Atle… -

Obiettivo abbastanza raggiunto - il commento a caldo di- perché volevo fare un tempo vicino ai 6"50. Prima della batteria avevo un po' di tensione, poi è passata e ora il mio obiettivo in ......Mercedes Benz Arena di Berlino in occasione degli ISTAF Indoor dileggera dove si è cimentato nei 60 metri piani , distanza indoor di cui è campione europeo in carico. Al suo debutto,...Gli avversari di Marcell Jacobs a Berlino. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ISTAF Indoor di Berlino, meeting che si inserisce nel World Indoor Tour 2022 di atletica ...Marcell Jacobs ritorna in gara in maniera pimpante e vince la sua batteria sui 60 metri all’ISTAF Indoor di Berlino, tappa del World Indoor Tour (circuito silver). Il Campione Olimpico dei 100 metri ...