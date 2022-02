Atletica | Edoardo Scotti e Catalina Tecuceanu firmano i personali a Ostrava

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022)si è messo in luce in occasione del meeting indoor di(Repubblica Ceca). L’azzurro si è imposto sui 400 metri col tempo di 46.41, migliorando di due decimi esatti il proprio personale dell’anno scorso. Il finalista olimpico della 4×400 è salito al settimo posto nella lista italiana di tutti i tempi, secondo under 23 di ogni epoca (a 15 centesimi dal primato di Matteo Galan). Il lodigiano ha anche siglato il minimo (46.50) per i Mondiali Indoor di Belgrado (18-20 marzo). Catalinè tornato in pista dopo aver siglato il record italiano dei 500 metri nel weekend e ha siglato il proprio personale sugli 800 metri. Il veneto ha chiuso col tempo di 1:47.43, 63 centesimi meglio di quanto fatto nel 2021. Il nostro portacolori ha chiuso al secondo posto, battuto per appena due centesimi dal belga ...