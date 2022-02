Atletica | Duplantis sfiora il record del mondo a Berlino Jacobs strabilia | brava Dosso Sagnia batte Mihambo

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ISTAF Indoor di, tappa del World Indoor Tour dileggera (circuito silver), ci ha regalato il grande ritorno in gara di Marcell, Campione Olimpico dei 100 metri capace di vincere i 60 metri col bel tempo di 6.51. Alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca abbiamo però assistito a tante altre gesta ammirevoli, in una serata di assoluto spessore a livello internazionale. A fare notizia è il solito Armand. Il Campione Olimpico di salto con l’asta ha tentato ancora una volta di migliorare il suodel, l’ultimo assalto a 6.19 metri è stato decisamente notevole e soltanto per un soffio non è riuscito a fare festa. Lo svedese ha vinto la gara superando 6.03 al secondo tentativo, dopo aver rischiato una clamorosa eliminazione a 5.92. La ...