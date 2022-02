Atletica | Camossi | “Marcell Jacobs vuole vincere | ci sarà da divertirsi È rimasto quello del 2015”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Un discreto inizio di stagione per. Il bi-campione olimpico in carica dei 100 metri e della 4×100 è tornato quest’oggi alle competizioni all’ISTAF Indoor di Berlino, meeting del World Indoor Tour 2022 nei 60 metri, specialità in cui si è laureato campione continentale lo scorso anno a Torun. Gara in scioltezza per l’azzurro, che ha vinto la prima batteria in 6.57 tenendo l’ivoriano Arthur Cissé a tre centesimi. Un tempo ancora non ottimale, un decimo lontano dache gli permise di diventare campione europeo, ma la giornata di oggi è un ottimo modo per togliersi un po’ di ruggine da dosso. L’allenatore di, Paolo, ha parlato alla Rai subito dopo la gara descrivendo le sensazioni del suo assistito: “Mi ha detto di essere partito un po’ rigido, può capitare a volte. In ...