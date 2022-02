Atalanta, Pezzella: «Gosens? Ha fatto grandi cose qui. Posso avere le mie chance» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Giuseppe Pezzella ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: le sue parole dopo l’addio di Gosens Giuseppe Pezzella ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’esterno dell’Atalanta: INTER – «Contro l’Inter la mia miglior partita da quando sono qui. Son contento i tifosi abbiano apprezzato il mio impegno. Sono un terzino, però mi trovo bene a tutta fascia perché Posso spingere di più». Gosens – «Ha fatto grandi cose qui. Il modo di giocare dell’Atalanta ha esaltato le sue caratteristiche aiutandolo a segnare tanto. Anche io Posso aver più chance, ma devo migliorare la fase conclusiva». GOL – «So di aver un buon tiro, anche da fuori. Ci devo lavorare per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Giuseppeha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: le sue parole dopo l’addio diGiuseppeha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’esterno dell’: INTER – «Contro l’Inter la mia miglior partita da quando sono qui. Son contento i tifosi abbiano apprezzato il mio impegno. Sono un terzino, però mi trovo bene a tutta fascia perchéspingere di più».– «Haqui. Il modo di giocare dell’ha esaltato le sue caratteristiche aiutandolo a segnare tanto. Anche ioaver più, ma devo migliorare la fase conclusiva». GOL – «So di aver un buon tiro, anche da fuori. Ci devo lavorare per ...

Advertising

Atalanta_BC : 'Stare zitti e pedalare', consiglio di Giuseppe ?? 'Giuseppe Pezzella recommended me to be quiet and work hard' ????… - Filippomaggi97 : Giuseppe #Pezzella alla Gazzetta: 'C’erano un altro paio di squadre importanti interessate, ma l’Atalanta ??? è il m… - Fantacalcio : Atalanta, Pezzella: 'Gosens ha fatto molto bene, ora voglio dimostrare il mio valore' - EffeSimoncini : @Carlo_Canavesi @Filippomaggi97 @atalanta_arg @itselee8 @rob23cloudy @Atalanta_JP Io farei Musso Maehle (Pezzella)… - AmoBergamo : #Bergamo Mihaila ha già capito la regola: «Pezzella mi ha consigliato di stare zitto e pedalare» -