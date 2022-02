Ass Foroni | Comunità energetica coerente con quadro socio-economico attuale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "Un'iniziativa moderna, concreta, pienamenterispetto alla situazione economica e sociale", compresa "la situazione che purtroppo stiamo registrando di costo delle materie prime e del caro energia". Così Pietro, assessore al Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia in un messaggio inviato in occasione dell'inaugurazione dellarinnovabile di Turano Lodigiano. Un'iniziativa che assume valore anche per un altro aspetto: "la, il concetto di, la capacità di un comune, seppur di modeste dimensioni, di saper fare rete e sistema con la propriae creare qualcosa che unisce le persone", conclude l'assessore.