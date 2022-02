Aree protette, dal Pnrr solo briciole: siamo ancora lontani dagli obiettivi Ue (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Ue si è accorta della difficoltà di raggiungere l’obiettivo della propria strategia (“riportare la natura nella nostra vita”) a tutela della biodiversità: l’attuale rete di Aree legalmente protette non è sufficientemente ampia per difendere il 30% della terra e del mare dell’Unione Europea entro il 2030. Occorrono ulteriori designazioni di territori sotto tutela per completare la rete Natura 2000 e per ampliare i regimi di protezione nazionali. Attualmente le Aree protette europee ricoprono circa un quinto della superficie del continente. In Italia esistono Aree protette per un totale di oltre tre milioni di ettari tutelati a terra (circa il 10,5% del territorio nazionale). Il 19% delle acque territoriali italiane (dalla riva fino a 12 miglia nautiche) è coperto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Ue si è accorta della difficoltà di raggiungere l’obiettivo della propria strategia (“riportare la natura nella nostra vita”) a tutela della biodiversità: l’attuale rete dilegalmentenon è sufficientemente ampia per difendere il 30% della terra e del mare dell’Unione Europea entro il 2030. Occorrono ulteriori designazioni di territori sotto tutela per completare la rete Natura 2000 e per ampliare i regimi di protezione nazionali. Attualmente leeuropee ricoprono circa un quinto della superficie del continente. In Italia esistonoper un totale di oltre tre milioni di ettari tutelati a terra (circa il 10,5% del territorio nazionale). Il 19% delle acque territoriali italiane (dalla riva fino a 12 miglia nautiche) è coperto da ...

Non a caso spazio sarà dedicato alla conoscenza e al racconto delle nostre aree protette'. 'L'aspetto più importante " ha aggiunto il vice Presidente Imprudente " è quello di considerare l'Abruzzo un ...

