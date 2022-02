Antonella Clerici asfalta Amadeus, la stoccata si fa sentire (Di venerdì 4 febbraio 2022) Antonella Clerici commenta il Festival di Sanremo e lancia una scoccata ad Amadeus. Ecco che cosa ha detto la conduttrice di Rai Uno. L’argomento principale di questi giorni è senza dubbio il festival della canzone italiana. Tutti stanno parlando nel bene e nel male di Sanremo, commentando gli ospiti, le canzoni, gli outifit, la conduzione e tutto ciò che riguarda la kermesse musicale. Quello che sta accadendo in questi giorni è davvero una pagina importante della televisione. Dopo oltre quindici anni non si registravano ascolti così alti per la kermesse musicale. Una vittoria per Amadeus e per tutta la macchina organizzativa di Sanremo che si è messa in piedi nonostante il Covid. A parlare di quello che è successo e sta succedendo nella città dei fiori è stata anche uno dei volti principali di Rai ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 febbraio 2022)commenta il Festival di Sanremo e lancia una scoccata ad. Ecco che cosa ha detto la conduttrice di Rai Uno. L’argomento principale di questi giorni è senza dubbio il festival della canzone italiana. Tutti stanno parlando nel bene e nel male di Sanremo, commentando gli ospiti, le canzoni, gli outifit, la conduzione e tutto ciò che riguarda la kermesse musicale. Quello che sta accadendo in questi giorni è davvero una pagina importante della televisione. Dopo oltre quindici anni non si registravano ascolti così alti per la kermesse musicale. Una vittoria pere per tutta la macchina organizzativa di Sanremo che si è messa in piedi nonostante il Covid. A parlare di quello che è successo e sta succedendo nella città dei fiori è stata anche uno dei volti principali di Rai ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici A 'Tv Talk', dalla 'telepolitica' a Sanremo Nuovo appuntamento con "Tv Talk", in onda sabato 5 febbraio alle 15.00 su Rai3. Ospiti di Massimo Bernardini: Maria Latella, Paolo Celata, Antonella Clerici, Gianni Morandi, Mara Maionchi, Saverio Raimondo, Claudia Rossi, Marta Cagnola, Riccardo Bocca, Giorgio Simonelli. Con Maria Latella e Paolo Celata, spazio alla resa dei conti tra le ...

Iva Zanicchi: "La gag con Drusilla Foer? Ecco cosa è successo in realtà" Elegante, brillante: che donna! Drusilla Foer, un grande attore La presunta lite è stata trending topic di Twitter, e Drusilla ha trovato in Antonella Clerici, Vladimir Luxuria , Barbara D'Urso, ...

