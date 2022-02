Anguissa, Coppa d’Africa: “Sono deluso e triste, non ha vinto la migliore” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il centrocampista del Napoli non riesce a contenere la sua delusione dopo l’eliminazione del suo Camerun dalla Coppa d’Africa Il Mattino riporta le parole di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il centrocampista del Napoli non riesce a contenere la sua delusione dopo l’eliminazione del suo Camerun dallaIl Mattino riporta le parole di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ???? Anguissa sconfitto con il Camerun. ?? - camila_healing : RT @sscnapoli: ???? Anguissa sconfitto con il Camerun. ?? - infoitsport : Coppa d'Africa, Anguissa deluso: 'Sono triste, il calcio a volte è crudele' - FraXeyyy : RT @caleee12: Ragazzi non posso crederci, davvero ahahaha Finale 1/2 e 3/4 coppa d’Africa in cui giocheranno Salah Mane Koulibaly e Anguiss… - ThunderRoadFC : ??ULTIME DAL CAMPO?? Tutti disponibili per il Thunder Road tranne Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa… -