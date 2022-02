Amadeus inciampa | cade e finisce addosso ad un' orchestrale | sfiorato il pasticcio in diretta Ecco cosa è successo

Advertising

fenjivrainbow : RT @mavtarirsm: AMADEUS CHE INCIAMPA COSA SUCCEDE STASERA MI PISCIO #Sanremo2022 - marixdmt00 : RT @divanomat: AMADEUS CHE INCIAMPA E ROVESCIA LA TAZZINA FORTUNATAMENTE VUOTA SOPRA ALLA TASTIERISTA E GLI SPARTITI QUESTO UOMO #Sanremo20… - sweetenerxeleeh : RT @yleniaindenial1: amadeus che inciampa per portare una tazzina vuota alla ragazza nell'orchestra sto morendo #Sanremo2022 https://t.… - bbbrokenhome : RT @mavtarirsm: AMADEUS CHE INCIAMPA COSA SUCCEDE STASERA MI PISCIO #Sanremo2022 - enn_0000 : RT @divanomat: AMADEUS CHE INCIAMPA E ROVESCIA LA TAZZINA FORTUNATAMENTE VUOTA SOPRA ALLA TASTIERISTA E GLI SPARTITI QUESTO UOMO #Sanremo20… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus inciampa

leggo.it

Prima il , durante l'esibizione di Cremonini , poi. 'Oh mamma ' commenta Drusilla con eleganza mentre beve il suo caffè.Ma come lo è stato per, così per molti altri è rimasto un mistero: perché dicono tutti "... Tra i più divertenti ci sono il - 30 punti all'artista chesulla scalinata e - 50 punti se l'...A questo punto, Drusilla Foer ha suggerito di offrila alla tastierista e quindi Amadeus si è precipitato da lei, nel vero senso della parola… Con la tazzina in mano è sceso tra i membri dell’orchestra ...Piccolo incidente Amadeus sul palco dell'Ariston. Il conduttore, durante la terza serata del Festival di Sanremo, in piena diretta televisiva, è inciampato mentre portava una tazzina di caffè ad una ...