Alternanza scuola-lavoro, oggi studenti in piazza. Come funziona la modalità didattica finita sotto attacco dopo la morte di Parelli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sull'onda emotiva di quanto successo a Lorenzo Parelli, 18enne ucciso da una trave di acciaio nel suo ultimo giorno di apprendistato, si è innescato un moto di protesta contro l'istituto dell'Alternanza scuola-lavoro. Anche oggi gli studenti scenderanno in piazza per protestare contro la modalità didattica introdotta dalla legge 107 del 2015 e il ritorno degli scritti all'esame di maturità. Ma perché l'Alternanza lavoro è finita sotto attacco? Cominciamo dal dire che già tre anni dopo la sua introduzione, questa disciplina è stata fortemente ridimensionata, a partite dal nome: oggi è corretto chiamarla Pcto, Percorso ...

ciropellegrino : #Mattarella ricorda il giovane Lorenzo morto in fabbrica durante alternanza scuola lavoro. #Lamorgese ascolti. - fattoquotidiano : Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro e la “riforma” dell’esame di maturità.… - ciropellegrino : Il ministro dell'Interno #Lamorgese trovi il coraggio di individuare fra le divise la catena di colpe che hanno por… - aldasaggia : RT @CucchiRiccardo: Oggi gli studenti tornano in piazza contro l'alternanza scuola lavoro. Hanno ragione e vanno ascoltati. Non manganellat… - faustomamberti : Giusto bisogna parlare di alternanza scuola-schiavitù -