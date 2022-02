Alternanza scuola - lavoro, a Torino la protesta degli studenti per la morte di Lorenzo Parelli (Di venerdì 4 febbraio 2022) "La nostra non è una passeggiata" 04 febbraio 2022 11:40 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) "La nostra non è una passeggiata" 04 febbraio 2022 11:40 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra ...

Advertising

ciropellegrino : #Mattarella ricorda il giovane Lorenzo morto in fabbrica durante alternanza scuola lavoro. #Lamorgese ascolti. - fattoquotidiano : Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro e la “riforma” dell’esame di maturità.… - ciropellegrino : Il ministro dell'Interno #Lamorgese trovi il coraggio di individuare fra le divise la catena di colpe che hanno por… - Antonio57896737 : RT @localteamtv: Torino, partito corteo studenti: contro alternanza scuola-lavoro #studenti #corteo #lorenzoparelli #localteam https://t.c… - Lasiciliaweb : Studenti contro esami maturità: 'Scelta imposta dall'alto' Corteo a Palermo anche per contestare l'alternanza scuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Alternanza scuola Manifestazione degli Studenti: cortei in tutta Italia I ragazzi protestano contro la reintroduzione delle due prove scritte alla maturità e contro l'alternanza scuola/lavoro. Tensione in molte città dopo le violente cariche della polizia durante le manifestazioni della scorsa settimana. Cortei in diverse città d'Italia con gli studenti che ...

Roma, protesta degli studenti: la manifestazione nazionale dopo le manganellate. Segui la diretta Diversi i temi al centro della contestazione: l'organizzazione e i disagi a causa del Covid, lo sfruttamento dell'alternanza scuola - lavoro, ma anche le due prove scritte reintrodotte all'esame di ...

Alternanza scuola-lavoro, pronto a partire il progetto del comune e dell'istituto Euclide ReggioToday Scuola, torna lo scritto alla Maturità, studenti sul piede di guerra: in migliaia oggi nelle piazze Da una parte le rimostranze per le nuove regole sull'esame di fine percorso, ma dall'altra anche la rabbia per quello che è successo a Udine, dove un 18enne è morto durante uno stage aziendale ...

Studenti in piazza: no ai due scritti alla Maturità La giornata sarà anche l’occasione per ricordare il giovane studente Lorenzo Parrelli morto in fabbrica all’ultimo giorno del progetto alternanza scuola -lavoro, dopo gli scontri con la ...

I ragazzi protestano contro la reintroduzione delle due prove scritte alla maturità e contro l'/lavoro. Tensione in molte città dopo le violente cariche della polizia durante le manifestazioni della scorsa settimana. Cortei in diverse città d'Italia con gli studenti che ...Diversi i temi al centro della contestazione: l'organizzazione e i disagi a causa del Covid, lo sfruttamento dell'- lavoro, ma anche le due prove scritte reintrodotte all'esame di ...Da una parte le rimostranze per le nuove regole sull'esame di fine percorso, ma dall'altra anche la rabbia per quello che è successo a Udine, dove un 18enne è morto durante uno stage aziendale ...La giornata sarà anche l’occasione per ricordare il giovane studente Lorenzo Parrelli morto in fabbrica all’ultimo giorno del progetto alternanza scuola -lavoro, dopo gli scontri con la ...