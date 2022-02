Alessia Marcuzzi, salta il ritorno in Mediaset: ecco il motivo del rifiuto | Il retroscena (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alessia Marcuzzi salta il ritorno alla conduzione in Mediaset: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici tra le più apprezzati e professionali di cui gode il mondo artistico e della televisione italiana è la splendida Alessia Marcuzzi che ha dato prova, più volte, di essere una bravissima conduttrice ottenendo un ottimo share e riscontro da parte del pubblico. Ella è stata la conduttrice di diversi programmi televisivi seguiti dagli spettatori fra cui L’Isola dei famosi, Festivalbar, Le Iene e il Grande Fratello anche se, nonostante il buon riscontro e il successo ottenuto negli anni, alla vigilia dei palinsesti della nuova stagione Mediaset 2021-2022, la donna ha scelto di allontanarsi dal ... Leggi su topicnews (Di venerdì 4 febbraio 2022)ilalla conduzione incosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici tra le più apprezzati e professionali di cui gode il mondo artistico e della televisione italiana è la splendidache ha dato prova, più volte, di essere una bravissima conduttrice ottenendo un ottimo share e riscontro da parte del pubblico. Ella è stata la conduttrice di diversi programmi televisivi seguiti dagli spettatori fra cui L’Isola dei famosi, Festivalbar, Le Iene e il Grande Fratello anche se, nonostante il buon riscontro e il successo ottenuto negli anni, alla vigilia dei palinsesti della nuova stagione2021-2022, la donna ha scelto di allontanarsi dal ...

