Alessandro parla male di Jessica e Delia rimane di stucco: "Ecco perché Sophie mi sta lontana…" – VIDEO (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alessandro semina vento e raccoglierà tempesta? L'american smile ha riferito a Delia un commento che Jessica avrebbe fatto nei suoi confronti durante la festa in piscina. Alessandro parla male di Jessica e Delia rimane di stucco Particolarmente sorpresa per quanto ha sentito, Delia Duran ha commentato dispiaciuta l'atteggiamento di Jessica Selassiè: Abbiamo gli occhi per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

