Agevolazioni fiscali disabili 2022: regole e guida aggiornata dalle Entrate (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale telematico la guida aggiornata relativa alle Agevolazioni fiscali per i soggetti disabili aggiornata a gennaio 2022. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio (L. 30 dicembre 2021 numero 234) in materia di “Bonus barriere architettoniche”. Non mancano, naturalmente, le indicazioni sugli sgravi legati a settore auto, spese sanitarie, sussidi tecnico – informatici e, da ultimo, le detrazioni per figli a carico fruibili fino al 28 febbraio 2022 (per i figli di età fino a ventuno anni non compiuti) prima dell’avvento dell’Assegno Unico Universale. Analizziamo la novità in dettaglio. Contributo genitori con figli ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Agenzia delleha pubblicato sul proprio portale telematico larelativa alleper i soggettia gennaio. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio (L. 30 dicembre 2021 numero 234) in materia di “Bonus barriere architettoniche”. Non mancano, naturalmente, le indicazioni sugli sgravi legati a settore auto, spese sanitarie, sussidi tecnico – informatici e, da ultimo, le detrazioni per figli a carico fruibili fino al 28 febbraio(per i figli di età fino a ventuno anni non compiuti) prima dell’avvento dell’Assegno Unico Universale. Analizziamo la novità in dettaglio. Contributo genitori con figli ...

