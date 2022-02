Achille Lauro si “scusa” in ginocchio con Loredana Bertè dopo il duetto al Festival di Sanremo 2022 Le immagini

Advertising

SanremoRai : “E mi sembra di sentire ancora Sei bellissima ” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - _the_jackal : Mahmood é venuto vestito di Blanco e Blanco é venuto vestito da Achille Lauro #Sanremo2022 - _the_jackal : Se vi siete persi l'esibizione di Achille Lauro è stata più o meno così #Sanremo2022 - seguoilkpoo : RT @saraviola_: “che strano uomo sono io capace di dire solo “sei bellissima” perché ancora incapace di riconoscere il tuo valore” Achill… - emiliacccc : Comunque io vedo in Massimo Ranieri il futuro Achille Lauro #sanremo22 #AchilleLauro #MassimoRanieri -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Non passa inosservata Loredana Bertè che, oltre al look rock, porta sul palco dell'Ariston per Sanremo 2022 la nuova interpretazione del suo brano ' Sei bellissima ' con. Fan scatenati sui social per la 71enne con le gambe più sexy della tv italiana. 'Che spettacolo, la regina ' si legge nei commenti sui social, 'E' il duetto più emozionante della serata'...Al termine della performance sul brano 'Sei bellissima'ha consegnato un mazzo di fiori sul palco dell'Ariston a Loredana Bertè che ha cantato con lui. Il mazzo era accompagnato da una lettera scritta dallo stessoche ha letto Amadeus: '...Si sono appena esibiti Achille Lauro e Loredana Berté sul palco dell’Ariston, con il brano “Sei Bellissima”. La storica cantante italiana ha sfoggiato un look black con gli stivali bianchi e con le ...Achille Lauro e Loredana Berté a Sanremo 2022 conquistano la standing ovation dell'Ariston con la loro cover di "Sei bellissima" nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo. Al termine ...