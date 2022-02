Achille Lauro e la lettera a Loredana Bertè Lui si inginocchia ed è standing ovation

Advertising

_the_jackal : Mahmood é venuto vestito di Blanco e Blanco é venuto vestito da Achille Lauro #Sanremo2022 - SanremoRai : “E mi sembra di sentire ancora Sei bellissima ” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - _the_jackal : Se vi siete persi l'esibizione di Achille Lauro è stata più o meno così #Sanremo2022 - emmamartini22 : RT @yleniaindenial1: “che strano uomo sono io capace di dire solo “sei bellissima” perché ancora incapace di riconoscere il tuo valore” s… - tribuna_treviso : Emma Marrone e Francesca Michielin Gianni Morandi e Jovanotti Elisa ed Elena Achille Lauro e Loredana Bertè Che due… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Per la quarta serata del Festival di Sanremo 2022- in gara con Domenica eseguita insieme all'Harlem Gospel Choir - ha scelto di avere come ospite speciale Loredana Bertè, coinvolgendola in una intensa interpretazione di Sei bellissima .e Loredana Berté a Sanremo 2022 conquistano la standing ovation dell'Ariston con la loro cover di 'Sei bellissima' nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo. Al termine dell'...(Adnkronos) – Finale con dichiarazione di Achille Lauro a Loredana Bertè per l’intenso duetto che i due hanno proposto nella serata cover di Sanremo 2022 sulle note di ‘Sei bellissima’. Alla fine dell ...04 feb 2022 - La voce di "Domenica", nella serata delle cover, ha regalato un mazzo di fiori e ha donato uno scritto alla cantante.