Marotta punta a rinforzare l'Inter guardando ai parametro zero: dopo Onana, altro calciatore nel mirino ma c'è la smentita dell'agente Chiuso il calciomercato di gennaio, l'attenzione ora è orientata su quei calciatori in scadenza di contratto, che sono già liberi di firmare per una nuova squadra.

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Impossibile Lazio, agente Luiz Felipe: 'Accordo con l'Inter? Impossibile' L'agente del difensore italo - brasiliano, in scadenza di contratto a giugno con la Lazio, ha sentenziato a Il Messaggero : 'Impossibile'.

I top della Serie A in scadenza. Da Handa e Kessié a Cuadrado ... mentre i contatti con il Milan spiegano come un possibile accordo si può trovare solamente con la ... a meno che non accetti una riduzione abbastanza corposa dell'ingaggio, sembra quasi impossibile. ...

"Accordo? Impossibile": Inter, l'annuncio dell'agente gela Marotta
Lazio, agente Luiz Felipe: 'Accordo con l'Inter? Impossibile'
Commenta per primo Stefano Castagna smentisce le voci di mercato su Luiz Felipe all'Inter. L'agente del difensore italo - brasiliano, in scadenza di contratto a giugno con la Lazio, ha sentenziato a Il Messaggero : 'Impossibile'.

Luiz Felipe Inter, l’agente smentisce: «Impossibile» Luiz Felipe sembra esser finito nel mirino dell’Inter, con voci che parlano di un accordo praticamente già fatto. A fare chiarezza però è stato il suo agente, che ha parlato a Il Messaggero: ...

