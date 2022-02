A Verissimo, i Jalisse rispondono a Fiorello: «Non facciamo i riti voodoo ad Amadeus. Al Festival anche per arrivare ultimi» (Di venerdì 4 febbraio 2022) I Jalisse I Jalisse, ospiti sabato 5 febbraio, raccontano a Verissimo la delusione per essere stati scartati ancora una volta da Sanremo: “Diverse volte ci siamo chiesti il perché di tutti questi ‘no’ ma stiamo ancora cercando di capire i motivi. Possiamo immaginare che ogni direttore artistico del Festival scelga il proprio cast e la sua linea artistica ma sono passati venticinque anni. Non riusciamo a capirlo”. Con il brano Fiumi di parole trionfarono a sorpresa nel 1997, ma dopo quel successo non hanno mai più avuto la possibilità di tornare a esibirsi sul palco dell’Ariston: “Posso immaginare che la nostra vittoria all’epoca forse non sia andata giù a molti perché subito dopo siamo stati attaccati in diverse situazioni. Quest’anno sono stati selezionati venticinque cantanti e potevano sceglierne ventisei. Non ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) I, ospiti sabato 5 febbraio, raccontano ala delusione per essere stati scartati ancora una volta da Sanremo: “Diverse volte ci siamo chiesti il perché di tutti questi ‘no’ ma stiamo ancora cercando di capire i motivi. Possiamo immaginare che ogni direttore artistico delscelga il proprio cast e la sua linea artistica ma sono passati venticinque anni. Non riusciamo a capirlo”. Con il brano Fiumi di parole trionfarono a sorpresa nel 1997, ma dopo quel successo non hanno mai più avuto la possibilità di tornare a esibirsi sul palco dell’Ariston: “Posso immaginare che la nostra vittoria all’epoca forse non sia andata giù a molti perché subito dopo siamo stati attaccati in diverse situazioni. Quest’anno sono stati selezionati venticinque cantanti e potevano sceglierne ventisei. Non ...

