A Velia scoperta archeologica che riscrive la storia del Mediterraneo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Parco archeologico di– Paestum: i recenti scavi hanno confermato l’esistenza di un templio sacro – curiosauro.itGli scavi di Elea-sono una boccata d’aria ai fini della scrittura dell’acropoli fondata nel 540 a.C. dai Focei che provenivano dall’Asia Minore. La recente campagna– guidata da Gabriel Zuchtriegel- ha sciolto importanti dubbi sull’acropoli. Si è sempre ipotizzata la presenza di un tempio sacro a, ma solo in questi giorni è stato possibile constatare la tesi. Addirittura sono state stabilite la collocazione, la cronologia, la planimetria. Un edificio rettangolare e armi ed elmi risalente alla battaglia di Alalia – curiosauro.itSi tratterebbe di un edificio ampio almeno 7 metri e lungo 18 con pavimento in terra battuta e tegole. La destinazione sacra è rintracciabile nelle ...

E' successo in Campania nel parco archeologico di Paestum ealcune mura risalenti al VI secolo a.c. con alcuni cimeli della battaglia tra cui elmi storici datati 540 a.c. Si è dimostrato ...... che uno scavo avviato dagli archeologi del Parco Archeologico di Paestum -, ha riportato alla luce armi con tutta probabilità provenienti proprio da quella epocale battaglia . Una, ...Le recenti scoperte archeologiche avvenute nell'Acropoli di Velia, in Campania, hanno confermato la presenza di un edificio sacro dedicato ad Atena, offrendo nuovi dettagli sulla storia della colonia ...E’ successo in Campania nel parco archeologico di Paestum e Velia alcune mura risalenti ... ma ancora debbono subire diversi studi gli elmi per scoprire l’identità di chi li abbia indossati ...