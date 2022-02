"2022-I sopravvissuti", uno dei picchi del fanta-film anni '70 (Di venerdì 4 febbraio 2022) 2022-I SOPRAVISSUTI RaiMovie, ore 23.10. Con Charlton Heston, Edward G. Robinson e Chuck Connors. Regia di Richard Fleischer. Produzione USA 1973. Durata: 1 ora e 37 minuti LA TRAMA Nel 1973 già s'immaginavano come saremmo stati nel 2022. Molto male. Non che oggi stiamo tanto bene. Ma nel 2022 immaginato dal cinema, tra scienziati, industriali e "rivoluzione verde" l'umanità è ridotta a una specie di immenso bestiame, costretta ai coprifuoco, im possibilitata a nutrirsi normalmente (l'unico cibo è costituito dai Soylent Green, gallette verdi insapori, prodotte da un' onnipotente multinazionale). Mentre la gente tira avanti stentatamente, un poliziotto batte New York alla caccia dell'assassino di un dirigente della Soylent. Intanto scopre che le gallette sono confezionate con resti di esseri umani. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)-I SOPRAVISSUTI RaiMovie, ore 23.10. Con Charlton Heston, Edward G. Robinson e Chuck Connors. Regia di Richard Fleischer. Produzione USA 1973. Durata: 1 ora e 37 minuti LA TRAMA Nel 1973 già s'immaginavano come saremmo stati nel. Molto male. Non che oggi stiamo tanto bene. Ma nelimmaginato dal cinema, tra scienziati, industriali e "rivoluzione verde" l'umanità è ridotta a una specie di immenso bestiame, costretta ai coprifuoco, im possibilitata a nutrirsi normalmente (l'unico cibo è costituito dai Soylent Green, gallette verdi insapori, prodotte da un' onnipotente multinazionale). Mentre la gente tira avanti stentatamente, un poliziotto batte New York alla caccia dell'assassino di un dirigente della Soylent. Intanto scopre che le gallette sono confezionate con resti di esseri umani. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei ...

ste2364 : RT @andreabonazzabz: Trovai più dignità e orgoglio italiano In Crimea, tra i nostri connazionali sopravvissuti ai gulag, che non qui da no… - gky : Alle 23.10 su @raimovie '2022: i sopravvissuti' ('Soylent Green', di Richard Fleischer, USA 1973). Ben oltre il dis… - Alessandro_Amad : RT @andreabonazzabz: Trovai più dignità e orgoglio italiano In Crimea, tra i nostri connazionali sopravvissuti ai gulag, che non qui da no… - andreabonazzabz : Trovai più dignità e orgoglio italiano In Crimea, tra i nostri connazionali sopravvissuti ai gulag, che non qui da… - rossshin1 : @gianluca826 2022 I sopravvissuti. Guardatevelo. -