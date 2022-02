Zaniolo in bilico tra Serie A e Premier League: le novità (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non si placano le voci su Nicolò Zaniolo. Le parole di Thiago Pinto: “Non posso garantire la sua permanenza” hanno aperto a diversi scenari per il futuro del fantasista romano, in scadenza giugno 2023. La Juventus è alla finestra: come riporta TMW i bianconeri quest’estate potrebbero salutare Dybala a zero e per questo Zaniolo sarebbe il sostituto ideale. Nicolo Zaniolo, AS Roma Non solo in Serie A: anche il Tottenham di Conte e Paratici ha messo nel mirino il gioiello giallorosso. É risaputo come ai due piaccia fare la spesa nel nostro campionato, dal loro arrivo sono ben quattro i giocatori che hanno salutato l’Italia in direzione Londra. Quest’estate sono arrivati Gollini e Romero dall’Atalanta mentre a gennaio Kulusevski e Bentancur dalla Juventus. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non si placano le voci su Nicolò. Le parole di Thiago Pinto: “Non posso garantire la sua permanenza” hanno aperto a diversi scenari per il futuro del fantasista romano, in scadenza giugno 2023. La Juventus è alla finestra: come riporta TMW i bianconeri quest’estate potrebbero salutare Dybala a zero e per questosarebbe il sostituto ideale. Nicolo, AS Roma Non solo inA: anche il Tottenham di Conte e Paratici ha messo nel mirino il gioiello giallorosso. É risaputo come ai due piaccia fare la spesa nel nostro campionato, dal loro arrivo sono ben quattro i giocatori che hanno salutato l’Italia in direzione Londra. Quest’estate sono arrivati Gollini e Romero dall’Atalanta mentre a gennaio Kulusevski e Bentancur dalla Juventus. Simone Borghi

