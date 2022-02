Zanardi in camera iperbarica per proseguire la riabilitazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alex Zanardi ha terminato il primo ciclo del percorso di cura al centro iperbarico di Ravenna, dove è stato impegnato per tutto il mese di gennaio in terapie volte al suo recupero dopo l’incidente del 19 giugno 2020 quando si scontrò contro un camion con la sua handbike nel Senese. Lo riporta il Corriere di Romagna. (Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alexha terminato il primo ciclo del percorso di cura al centro iperbarico di Ravenna, dove è stato impegnato per tutto il mese di gennaio in terapie volte al suo recupero dopo l’incidente del 19 giugno 2020 quando si scontrò contro un camion con la sua handbike nel Senese. Lo riporta il Corriere di Romagna. (Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

